"زراعة النواب": ثورة 30 يونيو ستظل شاهدة على تماسك الشعب وانطلاق مسيرة الإنجازات

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن ذكرى ثورة ٣٠ يونيو ستظل شاهدة على تلاحم وتماسك الشعب المصري بمختلف فئاته لإنقاذ الوطن، كما ستظل شاهدةً على انطلاق مسيرة الإنجازات.

ووجه الحصري، خلال حديثه اليوم السبت، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا جهوده الكبيرة وإرادته وإصراره في خطوات بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن حجم الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، كبير جدًّا، مستشهدًا بما شهده قطاعات الزراعة والري والإنتاج الحيواني، والتي جاءت الأحداث العالمية لتؤكد صحة رؤية الرئيس السيسي بشأن تلك الإنجازات المتمثلة في المشروعات القومية في قطاع الزراعة، والتي استهدفت توفير احتياجات الشعب من الغذاء في فترات عجزت فيها كثير من الدول؛ ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف، بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.

وثمَّن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، نجاح الدولة في مشروعات التوسع الأفقي بزيادة حجم الرقعة الزراعية بنحو 3.5 مليون فدان، لتقترب مساحة الرقعة الزراعية في مصر من 10 ملايين فدان.

وأكد الحصري أهمية مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية المهمة وتحسين الممارسات الزراعية.

وأشاد الحصري باهتمام القيادة السياسية بأوضاع المزارعين والتوجيه المستمر الدائم بتوفير الدعم اللازم لهم ورفع أسعار توريد المحاصيل؛ بما يحقق هامش ربح عادل لهم، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: وجاءت مبادرة حياة كريمة لتمثل أضخم مشروع تنموي في العالم يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، وتحسين مستوى معيشتهم.