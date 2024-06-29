تعديات على الأراضي ومحال وكافيهات.. الجيزة تشن حملات لرفع المخلفات بالوراق وامبابة

كتب- محمد أبو بكر:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الوراق، وإمبابة، بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة؛ لرفع كفاءة النظافة بعدد من المواقع التي تم رصد احتياجها وتدعيم جهود النظافة بها؛ استجابة لشكوى المواطنين.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، السبت، توجهت فرق النظافة التابعة للهيئة وأحياء الوراق وامبابة كل بنطاقه، للمواقع محل الشكوى وهى "نفق الفيلا، وسلم أخر سهم بحى الوراق، وأرض عزيز عزت بحى إمبابة".

وتم رفع المخلفات من خلال مجموعات العمل، وإزالة حوش لفرز القمامة.

ووجه محافظ الجيزة، مسئولى حى الهرم، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من مخالفات لفرن عيش مقام بعقار سكنى دون ترخيص بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة كعابيش، ومقهى مخالف بشارع المنشية بمنطقة الطوابق لتضرر المواطنين.

كما وجه "راشد"، بالتعامل مع مخالفات كافيه ومخبز ومطعم جميعهم مخالفين ويسببون إزعاج للمواطنين على مدار اليوم، وذلك أسفل العقارات 321ح حدائق الاهرام.

وتوجهت حملة من حى الهرم، بالتعاون مع شرطة المرافق، للنقاط المذكورة، وتم غلق كل منها، ومصادرة محتوياتهما، وإيداعها مخازن الحى، وتحرير المحاضر بكل مخالفة.

واستجابت "الجيزة"، للشكوي الواردة من وجود مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بجوار ثلاجة أبو سكر بطريق الجبانة بمنطقة منشية دهشور بمركز ومدينة البدرشين، وتم التعامل مع المخالفات وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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