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BBC

غير مؤثر.. برلمانية تقترح إلغاء التوقيت الصيفي

02:19 م السبت 29 يونيو 2024

النائبة فاطمة سليم

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بعد قرار الحكومة الأخير بغلق المحال العامة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأشارت النائبة في اقتراحها إلى أنه منذ عام تم بدء العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد أن تقدمت به الحكومة.

وأوضحت سليم، أن الحكومة تقدمت بالقانون إلى مجلس النواب مستهدفة ترشيد الطاقة وتوفيرها في ضوء الأزمات الاقتصادية التي تلاحق العالم، وفي إطار خطة ترشيد الاستهلاك التي باتت تنتهجها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت عودة التوقيت الصيفي كإحدى تلك الأدوات التي انتهجتها الحكومة في خطتها التقشفية.

وأضافت النائبة فاطمة سليم، أنه على الرغم من هذا الإجراء وغيره من الإجراءات التقشفية إلا أنه لا جديد قد طرأ على استهلاك الطاقة.

وتابعت: "بل على عكس المتوقع تفاقمت الأزمة وأصبح المواطن يعاني من انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال التجارية في كل أنحاء الجمهورية".

وقالت: "في خطوة غير مدروسة أقدمت الحكومة على إصدار تعليمات بإغلاق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، سعيًا منها لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء لمواجهة أزمة نقص الوقود التي تعاني منها البلاد، وبعد هذا القرار، الذي لم يراع البعد الاجتماعي، أصبح الوقت شديد الضيق أمام التجار وأصحاب المحال العامة، خاصةً في ظل استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، الأمر الذي يزيد من معاناتهم الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فضلا عن العجز المتوقع في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لفترة طويلة خلال اليوم".

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