مصدر حكومي: حلف اليمين للوزراء الجدد خلال أيام

كتب- محمد أبوبكر:

أكد مصدر حكومي مطلع، الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين، وأن مراسم حلف اليمين خلال أيام.

وأضاف المصدر وفق خبر عاجل على شاشة اكسترا نيوز: الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات المحلية في التشكيل الجديد، ورئيس الوزراء المكلف أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعات على مدار 25 يوما.

وأوضح المصدر: معايير الكفاءة والخبرة والتجارب السابقة تأتي في مقدمة المعايير التي يتم عليها الاختيار، فضلا عن وجود برنامج حكومي شامل قائم على التعامل مع التحديات القائمة للحكومة الجديدة.