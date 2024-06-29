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BBC

مصدر حكومي: حلف اليمين للوزراء الجدد خلال أيام

02:04 م السبت 29 يونيو 2024

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب- محمد أبوبكر:

أكد مصدر حكومي مطلع، الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين، وأن مراسم حلف اليمين خلال أيام.

وأضاف المصدر وفق خبر عاجل على شاشة اكسترا نيوز: الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات المحلية في التشكيل الجديد، ورئيس الوزراء المكلف أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعات على مدار 25 يوما.

وأوضح المصدر: معايير الكفاءة والخبرة والتجارب السابقة تأتي في مقدمة المعايير التي يتم عليها الاختيار، فضلا عن وجود برنامج حكومي شامل قائم على التعامل مع التحديات القائمة للحكومة الجديدة.

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