رئيس "زراعة الشيوخ": زيادة الرقعة الزراعية في عهد السيسي إلى 9.8 مليون فدان -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو تمثل رمزًا للاستقرار والتنمية بالبلاد، لما تشهده البلاد من إنجازات وطفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم السبت، أن رغم التحديات التي تواجه البلاد؛ فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر ما شهدته البلاد من طفرة واضحة في مختلف القطاعات، منذ ثورة ٣٠ يونيو حتى الآن، مشيرًا إلى إنجازات الدولة في القضاء على العشوائيات وتطوير منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنتاج.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن ما شهده القطاع الزراعي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل إنجازًا كبيرًا؛ حيث تم زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو ٩.٨ مليون فدان، واستهداف زيادتها إلى ١٣ مليون فدان في عام ٢٠٣٠.

وأوضح الجبلي أن تلك الفترة شهدت إطلاقَ عدد من المشروعات القومية في قطاع الزراعة، والتي ساعدت بدورها في زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمصريبن، مستشهدًا بمشروع إحياء منطقة توشكى ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع تنمية سيناء، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات الزراعية، لتصل إلى نحو ٩ مليارات دولار في العام الماضي.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أهمية تلك الجهود والإنجازات في تلك الفترة تحديدًا، والتي يمر فيها العالم بأزمات كبيرة لها آثار سلبية على القطاع الزراعي والغذائي بشكل عام؛ حيث يواجه العالم أزمات عديدة، منها ما يؤثر سلبيًّا على قطاع الزراعة بشكل مباشر؛ مثل التغييرات المناخية.

وأكد الجبلي أن استمرار تلك الجهود والإنجازات في القطاع الزراعي، يحقق خطة البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الأمن الغذائي.