رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا أكبر شريك مع مصر في التجارة والاستثمار

كتب- عمرو صالح:

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا بالفعل هى أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصر، مشيرة إلى أن مصر هى بوابة بالنسبة لأوروبا بموقعها بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت دير لاين - في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت - "لم يمضي سوى 100 يوم منذ افتتحنا عصرا جديدا من الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي واليوم نحن نحصد الثمار".

وأضافت أنه في مارس الماضي وقعنا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتي تبنى على العلاقات الوطيدة والوثيقة بين شعوبنا وتبنى على عقود من الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن أوروبا بالفعل هى أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصر ولها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، و بالاتفاقية الجديدة قررنا أن نصل إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية بيننا.

وأوضحت أن مصر هى بوابة بالنسبة لأوروبا بموقعها بين الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادي وغيره ، ومن ثم فإن رخاء مصر مهم جدا لبقية المنطقة ، مؤكدة على أننا نأتي اليوم إلى القاهرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية ، حيث لدينا هنا أكثر من 1000 شركة ممثلة تنتظر الفرص الاستثمارية وما الذي يمكن فعله لتيسير الاستثمارات.