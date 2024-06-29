الرئيس السيسى: الدولة نفذت إصلاحات كثيرة لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية

كتب-عمرو صالح:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا في شتى المجالات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور.

وأضاف الرئيس، أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وعالمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.

وتابع: "أن الأمر الذي يتطلب دعما وتنسيقا مستمرا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات والأزمات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة.

وأشار إلى أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريقة التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وقامت الدولة بعدد من الإصلاحات لمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وانطلق منذ قليل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

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