الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. وتحذرالمصطافين على الشواطيء

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة اليوم السبت 29 يونيو انخفاض بقيم تتراوح من (٣:٢) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت: "يوجد نشاط لحركة الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد حركة الملاحة اضطرابا على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من (٣:٢متر).

ووجهت الهيئة نصائحها للمصطافين على الشواطيء بتوخي الحيطة والحذر وأخذ احتياطاتهم.

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