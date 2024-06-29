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بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك

10:36 ص السبت 29 يونيو 2024

الرئيس السيسي و رئيسة المفوضية الأوروبية

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كتب- محمد عبدالناصر:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعد قليل المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتستضيف مصر اليوم مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.

والمؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، من المقرر معقده خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2024 في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، يمثل خطوة رئيسية أولى نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمهد لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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بث مباشر.. الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يفتتحان مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي