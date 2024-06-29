السياحة تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي، بشأن وجود تحذيرات من كلا من: الخارجية البريطانية، والأمريكية، نُشرت عبر موقعهما الإلكتروني لرعاياهما من السفر إلى مصر.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، عدم صحة ما تردد في هذا الشأن، وأنه لا يوجد أي تغيير جديد في نصائح سفر أي من الدولتين إلى مصر.

وأوضحت أن التحديث الأخير لنصائح السفر إلى مصر في كل من المملكة المتحدة كان في 26 أبريل الماضي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يوم 10 مايو الماضي، مشيرة إلى أن هذا التحديث الأخير لم يتضمن أى تحذيرات للسفر إلى مصر من هاتين الدولتين من التحذيرات التي تم تداولها.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

وتابعت: يمكن في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى أو الرغبة في التأكد من أى معلومات أو بيانات تخص الوزارة أو قطاع السياحة والآثار في مصر، الاتصال بالخط الساخن للوزارة 19654 أو زيارة الموقع الرسمي للوزارة (www.mota.gov.eg)

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