انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة من اليوم السبت إلى الخميس 4 يوليو.

وتوقعت الأرصاد أنخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وذلك يومي السبت والأحد.

كما توقعت أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد اليوم السبت، بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات من الأحد 30 يونيو إلى الخميس.