"العليا للحج": يجب تقصي الحقائق باستجواب المواطنين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة بموسم الحج

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن الشركات التي قامت وزارة السياحة والآثار بسحب تراخيصها خلال الفترة السابقة ليست هي فقط المتسببة في أزمة حج الزيارة 2024.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لمحاسبة المخطئين والمتسببين في موسم الحج 2024، يجب تقصي الحقائق من خلال استجواب المواطنين الذين سافروا إلى السعودية باستخدام تأشيرة الزيارة، وسيتم الوصول إلى الحقائق.

وأكد، أنه يجب أن يتواجد وكيل تجاري "جهة تنظيمية"، مسئول عن تنظيم السفر خاصة فيما يتعلق بالسفر للحج والعمرة، وذلك حتى يكون هناك مسؤولًا يتم محاسبته بشأن تطبيق الشروط التي تؤمن الحجاج، ومحاسبته حال وجود تقصير.

وكان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرر إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية؛ لتواطئها في أزمة تأشيرات حج الزيارة هذا العام 1445 هجريًا.

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