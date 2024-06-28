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BBC

أول تعليق من "كهرباء الإسكندرية" على حريق الاستاد بمباراة سموحة وبيراميدز

08:56 م الجمعة 28 يونيو 2024

حريق في مباراة بيراميدز وسموحة باستاد الاسكندرية

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كتب- محمد صلاح:
كشف المهندس ايهاب الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن حريق ستاد الإسكندرية الذى اندلع منذ قليل، خلال مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري المصري، نتج عن خلل فى اللوحة الداخلية التي تغذي مناطق الاستاد المختلفة وهي تحت سيطرة وتحكم وإشراف إدارة الاستاد الرياضي.

وأضاف "الفقى" فى تصريحات لمصراوى، أنه تم الدفع بفرقة صيانة لتقديم المساعدة حال طلب هيئة الاستاد منهم ذلك خاصة أن اللوحات الداخلية ليست تابعة للشركة التي يقتصر دورها على تأمين المباراة وتوفير الكهرباء لسيارات التليفزيون المصري التي تنقل المباراة..

يذكر أن توقفت منذ قليل مباراة كرة القدم بين فريقى بيراميدز وسموحه بسبب نشوب حريق داخل الاستاد مما استدعى قيام الحكم إيقاف المباراة لحين الإطفاء والاطمئنان على سلامة التغذية الكهربائية.

حريق استاد الاسكندرية توقف مباراة بيراميدز سموحة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
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عاجل - أول تعليق من "كهرباء الإسكندرية " على حريق الاستاد بمباراة سموحة وبيراميدز