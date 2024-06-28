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BBC

الحكومة تكشف حقيقة توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"

08:45 م الجمعة 28 يونيو 2024

منظومة التسجيل المسبق للشحنات ''ACI''

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كتب- محمد سامي:
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من شائعات بشأن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" تواصل المركز مع مصلحة الجمارك المصرية، مؤكدةً أنه لا صحة لتوقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وأن المنظومة مستقرة وتعمل بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تتوقف.

وأشارت إلى أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، كما أن هناك بضائع تقدر بنحو ١٣,٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار تتضمن سلعاً استراتيجية بـنحو ٣,٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بنحو ٥,٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.

التسجيل المسبق للشحنات ACI مصلحة الجمارك المصرية
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