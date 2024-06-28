حدث في 8 ساعات| وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة.. وقطع المياه حتى صباح السبت بالجيزة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تأكيد مصر إن جهات إنفاذ القانون تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا السبت بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

مصدر: مصر تلتزم بالإطار القانوني في تعاملها مع ملف اللاجئين

قال مصدر مسؤول، إن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

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وكيل مجلس الشيوخ: 30 يونيو فرّقت بين الحق والباطل

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو فرقت بين الحق والباطل، فقد كانت أول خطوة في تاريخ مصر الحديث و أول طوبة في بنيان الجمهورية الجديدة، وستظل ملهمة للمصريين لمواجهة التحديات .

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الحرارة تنخفض 3 درجات بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا السبت بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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الصحة: فحص أكثر من 19 ألف بعيادات مبادرة صحة الرئة بمستشفيات الأمراض الصدرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 19 ألفا و337 مريضا، في عيادات مبادرة "صحة الرئة" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خدمات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2022 تزامنا مع المؤتمر العالمي للمناخ.

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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يونيو

قدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى ال 11 لثورة 30 يونيه.

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رئيس الوطنية للإعلام مهنئًا بذكرى ثورة يونيو: أحد أهم وأعظم إنجازات الشعب المصري

تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة، داعيا المولى - عز وجل - أن يوفق الرئيس السيسي، في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة

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رواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. وظائف جديدة بـ 12 محافظة - (الشروط والتقديم)

كشفت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي توفر من خلالها عدد من فرص العمل للشباب في المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، ومنها فرص عمل في محافظة القاهرة.

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خلال ساعات.. قطع المياه حتى صباح السبت بمناطق بالجيزة

تقطع محافظة الجيزة، في العاشرة من مساء اليوم، المياه بعدد من المناطق بمركز الصف لمدة ٨ ساعات وحتى صباح السبت، وذلك لربط خط طرد محطة مياه المشتل.

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وزير الري يلتقي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، المستشار توت جواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية وذلك في إطار زيارته لدولة جنوب السودان

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أبرزها "رأس السنة الهجرية وذكرى الثورة".. إجازات شهر يوليو 2024

ساعات قليلة وينتهي شهر يونيو الجاري، إذ أن نهاية الشهر تكون يوم الأحد المقبل، وهو إجازة رسمية بناء على ما أقره رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة يونيو

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"قومي البحوث" يدعو طلاب الثانوية والجامعات للاشتراك في مبادرة "أجيال"

دعا المركز القومي للبحوث طلاب المرحلة الثانوية والجامعات للاشتراك في فعاليات مبادرة "أجيال"، التي ينظمها المركز طوال صيف 2024؛ بهدف اكتشاف نقاط التميز

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المفتي: ثورة يونيو أعلت مكانة فقه الدولة المؤدي للعمران والتنمية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة لإعادة الوضع الحقيقي المصري على كافة المستويات، وعلى المستوى الديني هو الخطاب الوسطي الذي يعتمده الأزهر الشريف وهو خطاب سهل يتحرك من خلاله المجتمع المصري بسهولة ويسر ليس فيه إقصاء لأحد،

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4 خطوات لتشغيل التكييف بأعلى برودة وأقل استهلاكا للكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح لتقليل استهلاك التكييف من الكهرباء و التي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

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