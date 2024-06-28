خلال ساعات.. قطع المياه حتى صباح السبت بهذه المناطق في الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن قطع المياه بعدد من المناطق بمركز الصف لمدة ٨ ساعات بدءًا من مساء اليوم الجمعة وحتى صباح السبت، وذلك لربط خط طرد محطة مياه المشتل.

وقالت "الجيزة"، بحسب بيان لها، إنه سيتم قطع المياه عن المواطنين لمدة 8 ساعات من الساعة العاشرة مساءًا اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباحًا يوم السبت الموافق 29 يونيو، وذلك لتنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة مياه المشتل قطر 400 مم بالشبكة العمومية؛ لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: مدينة الصف، وعزبة السلام، وقرية الفهميين.

وفي نفس السياق، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة الصف، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات للانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنها ستوفر للمواطنين سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب وستتواجد في المناطق المتأثرة بقطع المياه في محافظة الجيزة.

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من مساء الجمعة حتى صباح السبت.. قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالجيزة.

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