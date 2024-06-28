وكيل مجلس الشيوخ: 30 يونيو فرّقت بين الحق والباطل

كتب-عمرو صالح:

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو فرقت بين الحق والباطل، فقد كانت أول خطوة في تاريخ مصر الحديث و أول طوبة في بنيان الجمهورية الجديدة، وستظل ملهمة للمصريين لمواجهة التحديات .

وأضاف "أبو شقة"، في تصريحات صحفية، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إجهاض مخططات دولية، كانت تهدف إلى تقسيم مصر وتفتيتها وزوالها، حفر في سجلات التاريخ باسم زعيم وطني شجاع،حافظ على وطنة، وستظل موقف هذا البطل المصري، تدرس ورسخت معاني النبل والأخلاق والشرف والوطنية.

وتابع: 30 يونيو أصبحت ملهمة للشعوب، التي تعاني من حروب الجيل الرابع بالتفتيت والتخريب والدمار، وأصبحت مسار إعجاب لكل الدول الراعية للسلام والاستقرار، وباتت ثورة المصريين نموذج فخر لالتحام قوي الشعب مع جيشة للخلاص من الجماعات التي أرادت اختطاف الوطن.

وبين وكيل الشيوخ، أن ماحدث من إنجازات وتنمية حقيقية على أرض الواقع بعد 30 يونيو هي معجزات حقيقية، وكانت تحتاج إلى مئات السنين، تم بناؤها في مدة قصيرة لتؤكد أن الإرادة المصرية فولاذية عصية على كل معتدي.

وطالب "أبو شقة"، في ذكري ثورة 30 يونيو بالالتفاف حول الرئيس السيسي والقيادة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي لم تنجح منذ 11 عاما، عادت لتطل برأسها حروب اقتصادية، ولكن مصر باقية وحاضرة وستظل رايتها خفاقة في عنان السماء و تقهر المستحيل

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