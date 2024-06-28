الحرارة تنخفض 3 درجات بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا السبت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا السبت بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، أنه يسود غدا السبت، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت تشهد نشاط رياح، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

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