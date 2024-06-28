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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يونيو

04:10 م الجمعة 28 يونيو 2024

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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‏ شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يونيو

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى ال 11 لثورة 30 يونيه.

وبحسب بيان، الجمعة، دعا شيخ الأزهر المولَّى عز ‏وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن ‏يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام ‏والاستقرار.‏

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي ذكرى ثورة يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيه
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