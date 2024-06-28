"قومي البحوث" يدعو طلاب الثانوية والجامعات للاشتراك في مبادرة "أجيال"

القاهرة - أ ش أ

دعا المركز القومي للبحوث طلاب المرحلة الثانوية والجامعات للاشتراك في فعاليات مبادرة "أجيال"، التي ينظمها المركز طوال صيف 2024؛ بهدف اكتشاف نقاط التميز والمهارات البحثية لديهم لتخريج علماء قادرين على الابتكار والإبداع لمواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل.

وقالت الدكتورة هبة الرفاعي منسق المبادرة، إن "أجيال" مبادرة يطلقها المركز للعام الثاني على التوالي يحاضر فيها نخبة من أساتذة وباحثي المركز من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي لتعريف طلاب المرحلة الثانوية والجامعات بعلوم متعددة حديثة وتطبيقاتها العلمية، منها النانوتكنولوجي والطاقة المتجددة والعلوم البازغة والمعارف الحديثة.

وأضافت أن المبادرة تفتح أبوابها كذلك لطلاب المرحلة الجامعية النهائية لإجراء مشروعات التخرج في معامل المركز الحديثة والتي لا تتواجد في أي مركز آخر، وذلك لدور المركز الرائد في نشر الأبحاث ورصد الابتكارات، ولدوره المجتمعي الرائد.

من جانبها..أشارت الدكتورة زهرة الموافي منظم المبادرة إلى أن "أجيال" تستهدف صقل وتطوير مهارات الشباب الأكاديمية، وتوسيع آفاق المعرفة لديه، وإكسابه الخبرة اللازمة لتعزيز مساره البحثي والعلمي.

وأوضحت أن اللقاءات العلمية ضمن المبادرة تتميز بعقد جلسات تفاعلية مع أساتذة المركز، مع تطبيقات عملية داخل معامل المركز، وذلك لمواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل.

ونوهت بأن المبادرة تتيح عقد برامج علمية متخصصة لطلاب المرحلة الجامعية النهائية تشمل اختيار موضوع مشروع التخرج وخطوات إعداده، كما تمنح المبادرة شهادة مشاركة معترف بها تعزز من السيرة الذاتية للمتقدمين.

ويشمل برنامج مبادرة "أجيال" لشهر يوليو المقبل موضوعات (الذكاء الاصطناعي، واستغلال المخلفات الزراعية، والبيوتكنولوجي، والميكروبيولوجي، والمعلوماتية الحيوية، والطاقة النظيفة، والبيولوجيا الجزئية، ومهارات وتنمية بشرية "إدارة الأزمات والتفاوض"، وخواص المواد المتقدمة، والكتابة البحثية، وإعادة التدوير، ومضادات الأكسدة ودورها في العناية بالصحة البدنية، والنانوتكتولوجي، والنمذجة الجزيئية، والجودة وشهادة الإيزو، والكشف عن المواد المخدرة، والتشخيص الجزئي والنباتات العطرية).

جدير بالذكر أن مبادرة "أجيال" بالمركز القومي للبحوث تأتي ضمن استراتيجية المركز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والخدمة المجتمعية لخدمة الاقتصاد الوطني والارتقاء بدعم التصنيع المحلي.

وتستهدف المبادرة طلاب المرحلة الثانوية وطلاب الجامعات استكمالاً لبرنامج جامعة الطفل الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ويستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 15 سنة، كما تأتي استمرارا لتميز المركز في حصوله على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لجهوده في مجال نشر البحوث العلمية، والابتكارات العلمية.