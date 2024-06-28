وزير الري يلتقي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية

كتب-عمرو صالح:

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، المستشار توت جواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية وذلك في إطار زيارته لدولة جنوب السودان.

وتوجه سويلم بالشكر لجواك وللقيادة السياسية بدولة جنوب السودان على الدعم المقدم منها والمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها، والتى تلقى قبول ويشعر بتأثيراتها الإيجابية فئة كبيرة من المواطنين بجنوب السودان .

وتوجه المستشار توت جواك للدكتور هانى سويلم على هذه الزيارة الهامة، و اهتمام مصر بدعم دولة جنوب السودان فى العديد من المجالات التي تخدم مواطني جنوب السودان مثل التعليم والصحة، بالإضافة للعلاقة المتميزة مع وزارة الموارد المائية والري المصرية خاصة فى ظل المصير المشترك الذي يربط البلدين، مما يدفع بزيادة التنسيق على كافة المستويات بين مصر وجنوب السودان .

واختتم سويلم وبال ماي دينج، أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، وذلك بحضورأعضاء اللجنة الفنية من الجانبين .

وأشار الدكتور هانى سويلم، إلى أن التعاون بين مصر وجنوب السودان يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعزز من فرص التنمية المشتركة، مؤكدا على التزام مصر بدعم جهود جنوب السودان في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مؤكدا أن اللجنة الفنية المشتركة ستسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية بجنوب السودان .

ومن جانبه أعرب بال ماي دينج عن سعادته بزيارة الدكتور سويلم والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن جلسات المباحثات التى تمت بين الفنيين من كلا الوزارتين بحثت تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية والتي تخدم مواطني جنوب السودان

اقرأ أيضا:

الأرصاد تحذر المصطافين بالبحر المتوسط: ارتفاع الأمواج يصل لـ 2.5 متر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي أطفيح والحوامدية