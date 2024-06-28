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BBC

غدا.. "مصر للطيران" تسير 20 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

02:53 م الجمعة 28 يونيو 2024

مصر للطيران

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القاهرة - أ ش أ

ذكرت شركة "مصر للطيران" أنها تسير غداً السبت 20 رحلة جوية من الأراضي المقدسة، وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن المنوفية وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وأشارت الشركة - في بيان الجمعة، إلى أنها ستسير غدا 9 رحلات بخط سير (جدة - القاهرة)، ورحلتين بخط سير (جدة - كوناكري)، ورحلة واحدة بخط سير (جدة - باماكو)، بالإضافة إلى 8 رحلات بخط سير (المدينة - القاهرة).

هذا المحتوى من

Asha
مصر للطيران حجاج بعثة وزارة الداخلية عودة الحجاج
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