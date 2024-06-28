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وزير العمل يعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات للمتدربين في مشروع "مهني 2030"

12:56 م الجمعة 28 يونيو 2024

وزير العمل حسن شحاتة

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القاهرة - أ ش أ

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لعدد 1095 من متدربي مشروع "مهني 2030"، وذلك داخل 17 لجنة في 21 مركز تدريب مهني خاص في 12 محافظة.

وقال شحاتة في بيان له، الجمعة، إن هذه المرحلة من الاختبارات تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وذلك تمهيدا لتنظيم حفل تخرج بعد الانتهاء من المراحل الثلاثة من تلك الاختبارات التي تتم على 7 تخصصات هي (المساحة والخرائط، إدارة الأعمال، السكرتارية، تكنولوجيا المعلومات، الصحافة والإعلام، السياحة والفنادق، الخدمات البترولية وحفر الآبار).

وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخريج خريجين جدد - 5000 خريج - خلال الشهرين المقبلين، كأول ثمار هذا المشروع، الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة مطلع العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

هذا المحتوى من

Asha
حسن شحاتة وزير العمل مشروع مهني 2030 القطاع الخاص مصطفى مدبولي سوق العمل
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