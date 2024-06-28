بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوةـ خطبة الجمعة حول "قوة الأوطان"، ويتلو القرآن الشيخ محمد يحي الشرقاوي.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي: