إعلان

BBC

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة

12:50 م الجمعة 28 يونيو 2024

مسجد السلطان حسن بالقاهرة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوةـ خطبة الجمعة حول "قوة الأوطان"، ويتلو القرآن الشيخ محمد يحي الشرقاوي.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

مسجد السلطان حسن بالقاهرة شعائر صلاة الجمعة الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة حول قوة الأوطان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان