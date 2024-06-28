محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي أطفيح والحوامدية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا باعتماد المخططات التفصيلية لمدينة أطفيح ومدينة الحوامدية، وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلستة المؤرخة 5 / 6 / 2024.

وبحسب بيان، الجمعة، جاء قرار محافظ الجيزة استكمالاً لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ تم على مدار الشهور الماضية اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن البدرشين وأوسيم وأبو النمرس وعددًا من القرى بالواحات البحرية وكرداسة والصف.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لمدن أطفيح والحوامدية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.