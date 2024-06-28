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الأرصاد تحذر المصطافين بالبحر المتوسط: ارتفاع الأمواج يصل لـ 2.5 متر

12:10 م الجمعة 28 يونيو 2024
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    ارتفاع أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
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    ارتفاع أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية (2)
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    ارتفاع أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
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    ارتفاع الأمواج بشواطئ الإسكندرية (5)

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط، بسبب ارتفاع الأمواج.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أن الملاحة البحرية مضطربة اليوم على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من (٢.٥:١.٥متر ) ، ويستمر الاضطراب يومى السبت والأحد.

وتابعت:"لذا على المصطافين توخى الحيطة والحذر".

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الملاحة البحرية تحذيرا للمصطافين الطقس
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