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أيمن أبو عمر خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة

11:58 ص الجمعة 28 يونيو 2024

شعائر صلاة الجمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوةـ خطبة الجمعة حول "قوة الأوطان"، ويتلو القرآن الشيخ كارم الحريري.

ومن جانبها، شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

صلاة الجمعة الدكتور أيمن أبو عمر وزارة الأوقاف خطبة الجمعة
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