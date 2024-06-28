حزب الحرية المصرى : 30 يونيو سيظل يومًا خالدًا فى وجدان وقلوب المصريين

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن ثورة 30 يونيو ستظل محفورة في وجدان وقلوب المصريين، ففي ذلك اليوم الخالد، انحنى العالم احتراما وتقديرا لإرادة ملايين الرجال والنساء والشيوخ والشباب الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين لرفض حكم الجماعة الإرهابية، والحفاظ على هويته ومستقبله.

وأضاف، أن الشعب المصرى، تحدى الصعاب، وقال كلمته وفرض إرادته، برفض كل المخططات والمؤامرات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن، والتصدى بكل حسم للإرهاب والعنف المسلح.

وأكد أنه على مدار 11 عاما، نجحت مصر فى تبيت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وحافظت على الهوية الوطنية للدولة المصرية، لتبدأ مرحلة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن اصطفاف الشعب المصرى، خلف قواته المسلحة التى انحازت للإرادة الشعبية، كان دافعا لتقديم التضحيات والتصدى بكل حسم وقوة للعمليات الإرهابية التى تستهدف المواطنين الأبرياء.

وأشار إلى أن ثورة يونيو أسهمت بشكل كبير فى تحقيق التقدم والتنمية من خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة، حيث تم إنشاء ملايين الوحدات السكنية والأنفاق العملاقة، وتطوير الموانئ والمصانع الكبرى، وتحقيق نهضة عمرانية فى جميع المحافظات، كما شهدت البلاد توسعا فى الطرق والكبارى وتحديثا للسكك الحديدية ووسائل النقل.