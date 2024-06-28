برلمانية :توجيهات الرئيس السيسي في أزمة وفاة الحجاج المصريين جاءت حاسمة

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة لمتابعة موقف الحجاج المصريين الذين توفوا خلال موسم الحج، جاءت في الوقت المناسب.

وأوضحت أن ما حدث كارثة حقيقية تسئل عنها وزارة السياحة المصرية، كما أن تدخلات الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة جاءت حاسمة، بالتنسيق مع السلطات السعودية ومعرفة تفاصيل ما حدث والتحقيق مع الشركات التي تورطت في تسفير الحجاج المصريين دون الاطمئنان على الخدمات اللوجيستية لهم.

وقالت "التمامي"، في طلب الإحاطة الذى تم مناقشته خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب، برىاسة النائبة نورا علي وبحضور وزير السياحة وممثلي الغرف السياحية، إن ما حدث يسيء لسمعة مصر أمام دول العالم، مشيدة بتدخل الرئيس، وتوجيهه للحكومة بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الموقف لهذا الحدث الجلل.

وطالبت بتوفير برنامج "حج منخفض التكلفة"، للمواطنين الذي يريدون أداء المناسك لأول مرة، مع ترك الرسوم كما هي لمن يريد أن يكرر رحلة الحج أكثر من مرة.

وواصلت، موجهة كلامها لوزارة السياحة، أن ثقتنا في الوزارة، أصبحت على المحك بعد وفاة عشرات الحجاج المصريين، مطالبة باتخاذ خطوات جادة وحازمة لاستعادة هذه الثقة وضمان حقوق الحجاج المصريين وحمايتهم من أي إهمال أو استغلال.

وتساءلت البرلمانية: "كيف لشركات السياحة أن تستصدر كل تلك التأشيرات الخاصة بالزيارة؟.. فمصر لها 100 ألف تأشيرة، ووزارة السياحة تأخذ 50 ألفًا منها، وتعيد الباقي للسفارة السعودية، وبهذا تقلل العرض وتزيد الطلب.

وطالبت بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي ما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظرًا لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، مطالبين بمحاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل.

كما طالبت الشركات بتقديم تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفين، مشددة على أن وزارة السياحة هي الجهة الرقابية على هذه الشركات وكان يجب عليها التأكد من التزامها بالمعايير والشروط اللازمة لضمان راحة وسلامة الحجاج.