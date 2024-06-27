مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه بمراجعة قرار غلق المحلات

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي طالب بمراجعة قرار غلق المحلات التجارية الساعة الـ10 مساءً وفقًا لمعلومات لدي وإنهاء أزمة الغاز بالمصانع، معلقا: "لو عاوز تقفل يكون بالنهار ساعتين تلاتة مش باليل".

وعلق "بكري"، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: "علمت أن الحكومة المصرية تراجع موقفها من قضية إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء بناء علي توجيهات رئاسية".

وتابع مصطفى بكري قائلا: الاقتراح الذي يدرس حالياً الإغلاق لفتره محدودة بالفترة النهارية، مع ترك المحلات مفتوحة طيلة الفترة المسائية.