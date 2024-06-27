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بكري يكشف مفاجأة بشأن قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية في الـ10 مساءً

08:40 م الخميس 27 يونيو 2024

مصطفى بكري الإعلامي والنائب البرلماني

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن اتجاه الحكومة للتراجع عن قرارها بغلق المحال التجارية في الـ 10 مساءً من أول يوليو لترشيد استهلاك الكهرباء.

وكتب "بكري" في تغريده له عبر حسابه بمنصة "إكس"،: "علمت أن الحكومة المصرية تراجع موقفها من قضية إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء، بناء على توجيهات رئاسية".

وأضاف:"الاقتراح الذي يدرس حاليًا الإغلاق لفتره محدودة بالفترة النهارية، مع ترك المحلات مفتوحة طيلة الفترة المسائية".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه اعتبارًا من أول الشهر المقبل سيتم غلق جميع المحلات التجارية الساعة 10 مساءً في كل المحافظات.

وأضاف أن ذلك لا ينطبق على الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم والتي سيتم غلقها بحد أقصى الساعة 1 صباحًا، وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

الإعلامي مصطفى بكري مجلس النواب ترشيد استهلاك الكهرباء قرار غلق المحال التجارية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
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