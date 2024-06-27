يوجد معادلات رياضية.. الأرصاد تشرح معنى مصطلح "الحرارة المحسوسة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معنى مصطلح "الحرارة المحسوسة" الذي يتردد كثيرًا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرًا في درجات الحرارة ومزيد من نسبة الرطوبة.

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة التي نشعر بها عندما نخرج في الهواء الطلق، في الواقع هي درجة حرارة "الإحساس" الخاصة بالإنسان وتأخذ في الاعتبار سرعات الرياح والرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء.

وأضافت: "على سبيل المثال في فصل الشتاء، يُمكن أن تشعرك الرياح القوية ببرودة أكبر مما تشير إليه درجة الحرارة المقاسة، على العكس من ذلك في يوم رطب من فصل الصيف، يُمكن أن تشعر بأنها أكثر حرارة بشكل غير مريح مما توحي به درجات حرارة الهواء نفسها، وفي كلتا الحالتين، يمكن أن تكون تأثيرات درجة الحرارة والرياح والرطوبة أكبر بكثير".

وتسائلت:"كيف تحسب بالفعل درجة حرارة "الإحساس"؟.. مشيرة إلى أنه يجب مراعاة درجة حرارة الهواء المتوقعة والرطوبة النسبية وقوة الرياح عند حوالي مترين "الارتفاع النموذجي لوجه بشري" جنبًا إلى جنب مع فهمنا لكيفية فقدان الحرارة من جسم الإنسان خلال الأيام الباردة والرياح.

وتابعت: "في الأيام العاصفة تزداد سرعة تبخر الرطوبة من بشرتك وتعمل على نقل الحرارة بعيدًا عن الجسم مما يجعلها أكثر برودة مما هي عليه في الواقع"، ولكن عندما تكون الرطوبة عالية، ينخفض معدل التبخر والتبريد، مما يجعله يشعر بالسخونة أكثر مما هو عليه في الواقع.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يوجد معادلات رياضية كثيرة لحساب درجة الحرارة المحسوسة وتستخدم هذه الصيغ الرياضية بناءً على فهمنا لقشعريرة الرياح في درجات الحرارة المنخفضة ونسبة الرطوبة في درجات الحرارة العالية، وبناءًا أيضا على طبيعة المنطقة.