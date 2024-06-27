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BBC

هل قطع الأشجار في مصر له علاقة بتغيرات المناخ؟.. محمد فهيم يُجيب

07:18 م الخميس 27 يونيو 2024

الدكتور محمد علي فهيم

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن هناك علاقة كبير ة بين قطع الأشجار وارتفاع درجات الحرارة عالميًا، وخلال قمة المناخ تعهد الدول بعدم إزالة الغابات.

وأضاف "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد أبو طالب"، على قناة "أزهري"، إنه تم إزالة مليارات الأشجار من الغابات التاريخية في مناطق كثيرة عبر العالم؛ مما أدى لتفاقم أزمة المناخ.

وأوضح رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن المناخ لا يتغير بقطع 100 أو 100 ألف شجرة، والأشجار الموجودة لها علاقة بالظل ولا يمكنها تغيير مناخ مناطق

أو دول، ولا يمكن الربط بينها وبين ما يحدث في دولة معينة.

وتابع: قطع الأشجار لا علاقة بتغيرات المناخ في مصر، والموجات الحارة، لافتًا إلى أن الموجات الحارة ناتجة عن منخفض الهند الموسمي، والجزء البسيط منه الذي يأتي بمصر، وهو عبارة عن زيول المنخفض الهندي الموسمي.

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الدكتور محمد فهيم مركز تغير المناخ وزارة الزراعة قطع الأشجار درجات الحرارة قمة المناخ منخفض الهند الموسمي
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