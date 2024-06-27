على رأسها تخفيف الأحمال.. برلماني يحدد الملفات الأساسية أمام الحكومة الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمامها تحديات صعبة وأساسية تستوجب جهدًا كبيرًا وسعيًا دؤوبًا خلال الفترة المقبلة، لارتباطها بشكل وثيق بالأحوال المعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء والحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم مع تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص.

وأكد "السادات"، في بيان الخميس، أن ملف تخفيف أحمال الكهرباء هو الملف الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، لما يستلزمه من حفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية حيث أن هذا الملف يرتبط بشكل أساسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو السولار اللازم لتشغيل المحطات.

وأشار إلى أن أجندة الحكومة ستشمل ملفات مهمة أخرى تتطلب تحركات قوية وحاسمة كتوطين الصناعة المحلية في مصر كخطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستراتيجية ملكية الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد والتركيز على إعادة ضبط سقف الدين العام للحد من التكاليف وضمان استدامة النظام المالي.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التزام الحكومة بشكل قوي بتكليفات الرئيس السيسي بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بالتعليم والصحة، وتعزيز الوعي الوطني والثقافي، وتطوير الخطاب الديني المعتدل، بما يدعم المواطنة والسلام المجتمعي، معربًا عن تمنياته بنجاح الحكومة الجديدة في استلهام روح الوطنية والعمل والعزيمة بالتزامن مع ذكرى ثورة الـ 30 من يوليو، لتخطي تحديات المرحلة الراهنة معززة مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.