بعد أزمة شركة خدمات الطوافة.. "العليا للحج" تبحث تعويض الحجاج - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن إن الحج السياحي شهد عددًا من المشاكل في المخيمات هذا العام من جانب شركة رحلات ومنافع السعودية.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن شركة رحلات ومنافع السعودية لم تُقدم للحجاج الوجبات يوم عرفة ومنى، وكانت هناك أعطالًا بالتكييفات ونقصًا بالخدمات، على عكس المتفق عليه مع الشركة.

وأكد عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن البعثة حاليًا تناقش مع الشركة استرداد حقوق الحجاج الذين لم يحصلوا على خدماتهم في بعض المخيمات.

وتابع: هذا ليس تعويضًا، لكنه حق أصيل للحجاج في الحصول على حقوقهم من الشركة.

وفي نفس السياق، قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الحج السياحي شهد عددًا من المشاكل في المخيمات هذا العام.

وأضاف "عجلان"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن المساحات المخصصة لحجاج السياحة كانت صغيرة، حيث استلم بعض المطوفين 90 سم فقط لكل حاج، بينما استلم البعض الآخر متر واحد لكل حاج، والأفضل استلم المخيمات بمساحة 1.1 متر لكل حاج.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه نتيجة لضيق المساحات، لم تكن هناك مولدات كهربائية كافية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات، والتأثير على جودة الوجبات المقدمة للحجاج وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى انخفاض عدد الحمامات والخدمات الأخرى، وأجهزة التكييف كانت تتعطل لأكثر من أربع ساعات.

وتابع: الحاج المصري واجه صعوبات في أيام التشريق الثلاثة، مطالبًا الشركة بالتعويض عن نقص الخدمات تجاه الحجاج المصريين.

وأكمل عضو غرفة شركات السياحة، أنه يجب التحقيق فيما حدث من جانب شركة رحلات ومنافع السعودية.

وكان "مصراوي"، انفرد بنشر تفاصيل أزمة شركة خدمات الطوافة مع الحجاج في الحج 2024 ونقص الخدمات المقدمة لهم.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين في الحج، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

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