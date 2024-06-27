رئيس "المعاهد الأزهرية" يزور طلاب الثانوية بلجنة مستشفى "57357" ويهديهم أجهزة تابلت

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

زار الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الخميس، لجنة الشهادة الثانوية المنعقدة بمستشفى 57357، مبلغا تحيات فضيلة الإمام الأكبر لهم وتمنياته بالشفاء العاجل والتوفيق والنجاح للجميع، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،

وقدم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لكل طالب من الممتحنين بمستشفى سرطان الأطفال جهاز تابلت هدية، ليستعينوا به في مذاكرتهم والترفيه عنهم.

وخلال الزيارة، وجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اللجنة المنعقدة بمستشفى 57357، باستثناء طالبا من القسم الأدبي من امتحاني اللغتين الإنجليزية والفرنسية تحريريا والاكتفاء بامتحانه شفهيا في ضوء الضوابط المعتمدة في هذا الشأن، مراعاة لعدم قدرته على الكتابة.

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على زيارة المرضى المتواجدين بالمستشفى، مبينا لهم أن هذه المحن تأتي بالمنح الإلهية، وثواب وأجر عظيم، مبلغا تحيات فضيلة الإمام الأكبر للجميع.

من جانبهم أعربت أسر الحالات التي زارها رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تقديرها لفضيلة الإمام وحرصه على رفع معنويات ذويهم وطمأنتهم وجبر خواطرهم.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.