"قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "قوة الأوطان"، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو.

وأكدت وزارة الأوقاف، انطلاق اليوم أربع ندوات دعوية وتثقيفية بمناسبة ذكرى 30 يونيو عن مفهوم الوطنية الصادقة، بعد صلاة العشاء، ضمن دور الوزارة الدعوي والتثقيفي.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أنه الندوات على النحو التالي:

1- مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، ويحاضر فيها الدكتور خالد عمران - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والشيخ يسري عزام - إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص، وقارئًا ومبتهلًا الشيخ محمد الجزار.

2- مسجد المحطة ببئر العبد بشمال سيناء، ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزي محمد عليوة - أستاذ اللغة العربية جامعة العريش، والدكتور أحمد عطية عبد الغني - مدرس التفسير بكلية أصول الدين بالقاهرة، والشيخ محمود أحمد مرزوق - مدير المديرية، وقارئًا الشيخ أحمد محمد العربي، ومبتهلًا المبتهل عاشور مرسي السيد.

3- مسجد الشيخ عبد العليم بأبشواي بالفيوم، ويحاضر فيها، الدكتور وليد سعيد الشيمي - أستاذ ووكيل كلية دار العلوم سابقًا جامعة الفيوم، والدكتور عادل عبد التواب عبد الله - مدرس الفقه العام بكلية البنات جامعة الأزهر الشريف، والشيخ محمود الشيمي - مدير المديرية، وقارئًا الشيخ السيد قرني السيد محمد، ومبتهلًا: الشيخ أشرف شعبان محمد.

4- المسجد الكبير بـ "ببا" ببني سويف، ويحاضر فيها الدكتور محمد حسني جاد الرب - أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بنات – بني سويف، والدكتور عبد الرحمن نصار - مدير المديرية، وقارئًا الشيخ أحمد عبد النبي عبد الوهاب راجح، ومبتهلًا: الشيخ عبد الله بدران.