من مساء الجمعة حتى صباح السبت.. قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه بعدد من المناطق بمركز الصف لمدة ٨ ساعات؛ لربط خط طرد محطة مياه المشتل.

وأضافت "الجيزة"، بحسب بيانها، الخميس، أن سبب قطع المياه يعود إلى تنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة مياه المشتل قطر 400 مم بالشبكة العمومية؛ لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، وهو ما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة العاشرة مساءًا يوم الجمعة الموافق 28 يونيو وحتى الساعة السادسة صباحًا يوم السبت الموافق 29 يونيو حتى الانتهاء من أعمال الربط.

وأشارت محافظ الجيزة، إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: مدينة الصف، وعزبة السلام، وقرية الفهميين.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة الصف، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات للانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة.

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنها ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة.

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