اتحاد شباب المصريين بالخارج يطلق مبادرة للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب- نشأت علي:

أطلق اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، مبادرة لحث أبناء الوطن بالداخل على ترشيد استهلاك الطاقة، لتجاوز أي تحديات تواجه الدولة المصرية، انطلاقا من دوره الوطني بتقديم المساندة والمساهمة في المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة.

وأكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، في بيان اليوم، أن المبادرة ستتم من خلال تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات مع الشباب، فضلا عن تنظيم ملتقى في القريب العاجل للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار اتحاد شباب المصريين بالخارج، إلى أنه مهتم بتنفيذ أهداف مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء حيث يسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب ترسخ مفهوم ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى عمل مبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء.

وشدد على أهمية مشاركة كل القوى والمؤسسات الوطنية في تفعيل مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، في ظل ما تعانيه مصر ودول المنطقة من أزمة كبيرة في الطاقة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتغيرات المناخية.

وأوضح الاتحاد أن أزمة الطاقة دولية وليست أزمة الدولة المصرية فقط، وأن مواجهتها مسؤولية الحكومة والشعب معًا وليست مسئولية جهة بعينها، مشددًا على ضرورة مساندة وسائل الإعلام لتلك المبادرة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في ترشيد استهلاك الكهرباء.