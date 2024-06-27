لترشيد الكهرباء.. "الطرق والكباري" تكشف سبب عدم وجود إنارة ببعض مناطق الدائري

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كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا إعلاميًا بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود إنارة على بعض مناطق الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مما يتسبب في وقوع بعض الحوادث.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري، ما يلي:

1- تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة تقوم وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بتخفيض الإنارة على شبكة الطرق المصرية ومنها الطريق الدائري عدا مناطق الكباري ومداخل المدن.

2- يتم الاعتماد على إضاءة المركبات لتحديد حارات المرور للطرق باستخدام (العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية المضيئة والتخطيط السطحي) ومنها على سبيل المثال المنطقة المشار إليها في الشكوى.

3- تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري القيام بأعمال الصيانة الروتينية والتأكد من تأمين وسلامة الطرق بشكل دوري ومستمر (من حيث تركيب العواكس الجانبية المضيئة والعلامات الإرشادية والتخطيط السطحي) للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

4- تناشد الهيئة العامة للطرق والكباري، المواطنين، إرسال الشكاوى والبلاغات الخاصة بوسائل تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها على الخط الساخن والأرقام التي تم تخصيصها وهي (الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ ورقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس أب على رقم 01207255273) والتي يمكن من خلالها إرسال صور وفيديوهات الشكاوى والمخالفات والتعديات وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.