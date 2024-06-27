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نائب محافظ الجيزة تتفقد المراكز التكنولوجية بالدقي والعجوزة

03:00 ص الخميس 27 يونيو 2024
  • عرض 8 صورة
    المراكز التكنولوجية بالدقي والعجوزة
  • عرض 8 صورة
    المراكز التكنولوجية بالدقي والعجوزة
  • عرض 8 صورة
    المراكز التكنولوجية بالدقي والعجوزة
  • عرض 8 صورة
    المراكز التكنولوجية بالدقي والعجوزة
  • عرض 8 صورة
    المراكز التكنولوجية بالدقي والعجوزة
  • عرض 8 صورة
    المراكز التكنولوجية بالدقي والعجوزة
  • عرض 8 صورة
    المراكز التكنولوجية بالدقي والعجوزة
  • عرض 8 صورة
    المراكز التكنولوجية بالدقي والعجوزة

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كتب - محمد فتحي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وفي ذلك الإطار، تفقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة المراكز التكنولوجية بأحياء الدقى والعجوزة للوقوف علي توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

ووجهت نائب المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر، للإستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وأشارت أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية تم تدريبهم علي مدار الشهور الماضية علي اليات العمل وتطبيق القانون مؤكداً انهم يقدمون كافه أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

واستمعت نائب المحافظ الي عدد من المواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجية للتعرف علي اراءهم وإزالة اي معوقات تواجههم.

رافق نائب المحافظ أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة وايمن عاشور مدير الإدارة العامة للإحصاء والتقارير الالكترونيه بالجيزة.

المراكز التكنولوجية بالدقي المراكز التكنولوجية بالعجوزة نائب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد التصالح في مخالفات البناء هند عبد الحليم
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