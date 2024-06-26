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الزراعة: إنشاء 3 مراكز تنمية زراعية بشمال سيناء بتكلفة 390 مليون جنيه

10:21 م الأربعاء 26 يونيو 2024
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    إنشاء 3 مراكز تنمية زراعية بشمال سيناء (4)

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كتب- عمرو صالح:

واصل مركز بحوث الصحراء والجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي، العمل بالتجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء رغم التحديات والظروف المناخية القاسية من ارتفاع درجات الحرارة ووعورة مناطق العمل فإن الباحثين والمهندسين والعاملين في بحوث الصحراء وجهاز تحسين الأراضي يواصلون الليل بالنهار لإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء في تصريحات له إن خطة الدولة تتمثل في النهوض بكافة الخدمات التنموية المزارعين والمنتفعين من المشروعات الزراعية تستلزم إنشاء المراكز الخدمية التي توفر كافة الخدمات للمزارعين .

وأضاف أن هناك ثلاث مراكز تنموية تم إنشاؤها بسيناء بمنطقة الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 390 مليون جنيه وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفة.

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مركز بحوث الصحراء درجات الحرارة جهاز تحسين الأراضي المشروعات الزراعية جنوب سيناء طور سيناء
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