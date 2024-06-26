الأكاديمية الوطنية تبدأ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. تغيير مواعيد وزيادة الطاقة الشمسية

كتب- محمد نصار:

أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام وتم منذ بداية الأسبوع زيادة خطة الترشيد الموضوعة في استهلاك الطاقة.

كما ستبدأ الأكاديمية يداية من الأسبوع المقبل في تعديل مواعيد العمل للبعض وأماكن تنفيذ بعض البرامج لزيادة ترشيد الطاقة.

وقالت إنها تعتمد في ٢٣٪؜ من استهلاكها على الطاقة الشمسية ونستهدف أن تصل تلك النسبة إلى ٣٠٪؜ خلال هذا العام.

كما دعت الأكاديمية متدربيها وخريجيها إلى ترشيد الطاقة كل في مجال عمله ومسكنه حتى تجاوز هذه الأزمة الطارئة.

وستقوم الأكاديمية بدعوة خريجيها للمشاركة في ورشة عمل لتلقي أي مقترحات ومشروعات في مجال ترشيد الطاقة.