أمين الفتوى يوضح بالفيديو آداب المصايف

كتب- عمرو صالح:

قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 آداب لابد من الحفاظ عليها أثناء الوجود فى المصايف، لافتا إلى أن أهم هذه الآداب هو احترام خصوصية الناس.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على الصحابة المعتكفين بمسجد في شهر رمضان، وكانوا يقرأون القرآن بصوت خافت، ومع ذلك قال لهم (ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا)، وهذا الأمر بخصوص العبادة، الصلاة مينفعش الإنسان يؤذي غيره".

وتابع: "الأدب العام فى المصايف احترم خصوصية الناس، ليس لى علاقة بمن حولى بمعنى بص فى ورقتى، حتى لا أقع فى معصية عدم غض البصر أو التنمر على أحد سواء بالسخرية ".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

اقرأ أيضا:

مليار دولار مطلوبة.. كيف تخطط الحكومة لحل أزمة الكهرباء؟

الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بمشروع الجينوم المصري

اعتذار وتوضيح.. رئيس الوزراء يتحدث بالأرقام عن أزمة الكهرباء ويكشف موعد حلها