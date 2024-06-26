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خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند

08:09 م الأربعاء 26 يونيو 2024

أحمد عيسى وزير السياحة

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كتب- محمد أبو بكر:

قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية؛ لتواطئها في أزمة تأشيرات حج الزيارة هذا العام 1445 هجريًا.

ووفق مستند أرسلته "السياحة"، لغرفة شركات السياحة، وحصل مصراوي على نسخة منه، تم إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، الـ12 شركة التي تم إلغائها بالأسماء، كما يلي:

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين في الحج، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية لتواطئها في أزمة تأشيرات حج الزيارة (1)إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية لتواطئها في أزمة تأشيرات حج الزيارة (2)

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أحمد عيسى وزير السياحة إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية تأشيرات حج الزيارة أزمة تأشيرات حج الزيارة
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