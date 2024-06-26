39 درجة بهذه المناطق.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء

نسبة الرطوبة 90%.. الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى هذا الموعد

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطي "القاهرة - أسوان" و"القاهرة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 27 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الخميس 27 يونيو طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية .

وأوضح البيان أن درجات الحرارة العظمى غدا الخميس على القاهرة والوجه البحري تصل لـ 39 درجة فيما تصل بمحافظات جنوب الصعيد لـ 44 درجة.

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