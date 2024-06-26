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39 درجة بهذه المناطق.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء

07:58 م الأربعاء 26 يونيو 2024
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 27 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الخميس 27 يونيو طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية .

وأوضح البيان أن درجات الحرارة العظمى غدا الخميس على القاهرة والوجه البحري تصل لـ 39 درجة فيما تصل بمحافظات جنوب الصعيد لـ 44 درجة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس السواحل الشمالية
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39 درجة بهذه المناطق.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء
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