إعلان

BBC

لماذا يقلق الغرب من شراكة روسيا مع كوريا الشمالية؟.. أستاذ أمن قومي يوضح (فيديو)

07:23 م الأربعاء 26 يونيو 2024

اللواء محمد قشقوش

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، تفاصيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة إلى كوريا الشمالية؛ وكواليس الاتفاق الاستراتيجي بين روسيا وكوريا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، اليوم الأربعاء إن دولتي روسيا وكوريا الشمالية قاموا بتشكيل تحالف مشترك خلال الفترة الأخيرة، حيث أن صداقتهما القوية تقلق الغرب بشكل كبير، معقبًا: «الغرب خسر الكثير بعد هذه الصداقة».

وأوضح، أنه تم توقيع اتفاق شراكة استراتيجي بين كلا من روسيا وكوريا الشمالية؛ يغلب عليه الطابع العسكري، لأن روسيا بحاجة إلى العون النوعي في بعض الأسلحة والكثير من الذخائر المختلفة، خاصة وأن كلا الدولتين ينتميان إلى مدرسة تسليحية واحدة.

وأشار، إلى التقدم الروسي في مجال الفضاء، قائلاً: «سيفيد كوريا الشمالية في مجالات القوات الجوية والأقمار الصناعية والصواريخ بعيدة المدى، حيث يساعد في زيادة وتعدد عناصر الردع في مواجهة الغرب».

الدكتور محمد قشقوش الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بوتين كوريا الشمالية روسيا وكوريا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب

إعلان

إعلان

39 درجة بهذه المناطق.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء
قطعهم بصاروخ وولع في جثثهم.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قاتل والدته وشقيقيه بالغربية
عاجل - أول تعليق من "الآثار" على تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون
الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة