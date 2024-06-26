سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو

كتب- عمرو صالح:

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ما أكثر برامج المقالب خلال الفترات الأخيرة وهي برامج ثقيلة الظل ويحدث سوء أدب في بعضها، قائلا: "المقالب عامة في الناس بعيدا عن ثقل دمها وسماجتها وسوء الأدب اللي بيحصل من بعضها ولكن بيتم تخويف الناس فيها من أجل إضحاك الناس".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء: "الناس بشكل عام لا يحبون أن يقع قريب لهم سواء أب أو غيره في هذه البرامج القائمة على السخرية، والجميع يرفض نوعية المقالب التي تحدث، المفروض أننا نكون مؤدبين و متربيين وهذه برامج يقال عليها كوميدية وليست كوميدية في شيء".

وعن كثرة تصفح السوشيال ميديا، رد قائلا: "كل شيء له إيجابيات وسلبيات وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب الى ضده والترفيه مش حرام ولكن حرام لو خالف الضوابط الشرعية أو اعتدى على أعراض الآخرين أو التنمر بأي حالة من حالات ذوي الهمم والكبار وكل اللى اشترك وروج وشير ونشر مسؤول".

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