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هل يوجد ربا في شراء وحدات الإسكان الاجتماعي؟.. أمين فتوى يوضح - فيديو

07:18 م الأربعاء 26 يونيو 2024

الشيخ أحمد وسام

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كتب-عمرو صالح:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول: "هل يوجد شبهة ربا في شراء شقق الإسكان بالتقسيط من البنوك بفائدة ثابتة على عدة سنوات؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: " هذا من البيع، والصحيح فى الشريعة الإسلامية أن تكون الفائدة ثابتة حتى يعرف اجمالى سعر الشقة، فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الأجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن و معلومية الأجل)".

وتابع: "لا مانع أن يكون الثمن فى السداد اللى هو الكاش أقل من الثمن المؤجل اللى هو بالتقسيط ولا علاقة لذلك بالربا من قريب ولا من بعيد".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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الشيخ أحمد وسام الربا في شراء وحدات الإسكان أمين الفتوى بدار الإفتاء التقسيط من البنوك بفائدة ثابتة برنامج فتاوي الناس
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