إعلان

BBC

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء (تفاصيل)

07:15 م الأربعاء 26 يونيو 2024

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-عمرو صالح:

طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وقالت التنسيقية في بيانها تزداد أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام، لذلك تحث تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة وأن هذه الخطوة ضرورية وهامة في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأكدت التنسيقية على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك.

وأشار البيان إلى أن التنسيقية ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.

ودعت التنسيقية المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة على أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء.

مؤكدة أن الترشيد سوف يعود بالنفع على المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة ويؤدي إلى الاسهام في علاج ظاهر الاحتباس الحراري وتغيير المناخ

449128787_879433250887368_5448601685230074100_n

اقرأ أيضا:

مليار دولار مطلوبة.. كيف تخطط الحكومة لحل أزمة الكهرباء؟

الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بمشروع الجينوم المصري

اعتذار وتوضيح.. رئيس الوزراء يتحدث بالأرقام عن أزمة الكهرباء ويكشف موعد حلها

تنسيقية شباب الأحزاب ترشيد استهلاك الكهرباء أهمية ترشيد الطاقة معدلات استهلاك الكهرباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل يوجد ربا في شراء وحدات الإسكان الاجتماعي؟.. أمين فتوى يوضح - فيديو

إعلان

إعلان

39 درجة بهذه المناطق.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء
قطعهم بصاروخ وولع في جثثهم.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قاتل والدته وشقيقيه بالغربية
عاجل - أول تعليق من "الآثار" على تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون
الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة